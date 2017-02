Steeds meer fouten bij vruchtbaarheidsbehandelingen

Video Naaktfoto's op je mobiel zetten is iets wat erbij hoort

9 februari Dit is de eerste aflevering van Bakkie Today, een nieuw initiatief van AD en Albert Heijn. In Bakkie Today legt de AD-redactie bezoekers in een Albert Heijn een stelling van de dag voor. Die gaan daarover vervolgens met elkaar in gesprek. Vandaag: naaktfoto's op je mobiel zetten is iets wat erbij hoort.