Steeds vaker incident met verward persoon

Geestelijke Gezondheidszorg Nederland steunt de komst van een nieuwe hulplijn. ,,Al vraagt dit wel om een netwerk van ondersteuning en zorg in de wijken die 24/7 bereikbaar is'', stelt GGZ Nederland-directeur Veronique Esman. Volgens de voorvrouw is de behandeling en begeleiding van mensen in de wijken 'nu nog onvoldoende'. ,,Zorgverzekeraars en gemeenten kopen op dit moment deze hulp onvoldoende in.'' De GGZ wil de lokale meldpunten terug die afgelopen jaren door veel gemeenten zijn wegbezuinigd en waar bezorgde burgers meldingen kwijt kunnen over 'die verwarde man van 3 hoog achter'.



Burgermeester van Leeuwarden, Ferd Crone, die tevens voorzitter van 38 grote steden in het land, ziet niets in de komst van een landelijk alarmnummer, die hebben we namelijk al: 112. ,,Op de meldkamer van 112 moet juist iemand komen die gespecialiseerd is in verward gedrag. Door een betere selectie te maken kun je dan soms de politie overslaan. Maar als er geweld in het spel is, blijft politie-inzet noodzakelijk.''



Ook GGZ Nederland stelt dat het aantal uitrukken van de politie omlaag kan door beter voorwerk in de meldkamer. Esman: ,,Door specifieke vragen te stellen over het verwarde gedrag, kan meteen vastgesteld worden of het acuut is en naar wie moet worden doorverwezen. Dat kan ook het wijkteam van de gemeente zijn.'' Uiterlijk 1 oktober 2018 moeten gemeenten van Schippers een goed werkend systeem voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag hebben.