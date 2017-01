Stel dat man als huisslaaf hield blijft vastzitten

Het echtpaar Adje B. (59) en Gretha K. (45) zou de Wajong-uitkering van de 31-jarige Jeffrey hebben ingepikt, als tegemoetkoming voor bed en brood. Hij zou 16 uur per dag, zeven dagen in de week tegen een veel te lage vergoeding hebben moeten ploeteren. Er zouden auto's en een pand in Enschede op zijn naam zijn gezet.



Ook zou Jeffrey zijn bedreigd en onder erbarmelijke omstandigheden zijn ondergebracht, onder andere in een afgesloten tuinhuisje bij hun woonwagen aan de Verdistraat 23 en 25 in het kerkdorp. Die locatie is inmiddels door de gemeente ontruimd.



Slavernijzaak

In een regiezitting, gisteren voor de Almelose rechtbank, werd duidelijk dat de geruchtmakende slavernijzaak niet eerder dan voor de zomer inhoudelijk kan worden behandeld. Dan wordt ook bekend hoeveel geld Jeffrey tegoed meent te hebben van zijn 'broodheren' en hoeveel criminele winst het paar volgens justitie gemaakt zou hebben.



Op verzoek van de verdediging worden in maart en april negen getuigen gehoord over de manier waarop het echtpaar Jeffrey zou hebben behandeld. Dat gebeurt achter gesloten deuren, bij de rechter-commissaris.



Onrust beperkt

Advocaat Vincent Wolting probeerde tevergeefs het echtpaar op vrij voeten te krijgen. Hij voerde aan dat Gretha K. volgens de reclassering niet in staat is zelf beslissingen te nemen of problemen op te lossen. De kans op herhaling zou klein zijn, volgens de deskundigen.



De raadsman voerde aan dat de maatschappelijke onrust beperkt zou zijn als het paar na een half jaar hechtenis zou worden vrijgelaten. Hij meldde dat zijn cliënte niet terug wil keren naar Tubbergen.



Tranen

Gretha K. las huilend een briefje voor. Zij meldde dat ze zich zorgen maakte om haar minderjarige kinderen. Die zouden slecht slapen en slechte cijfers op school halen. Door de beslissing viert zij haar verjaardag zaterdag achter tralies.



Officier van Justitie Els Martens, specialiste in strafzaken over mensenhandel, verzette zich tegen hun vrijlating. Volgens haar valt niet uit te leggen dat het tweetal na een half jaar op straat zou staan. ,,Ik kan niet zeggen dat heel Twente hier op de stoep zal staan als ze op vrije voeten zouden worden gesteld, maar dat is voor een geschokte rechtsorde niet nodig.''



Rechtbankpresidente Christine Koppes en haar collega's beslisten dat Adje, die is overgeplaatst van de bajes in Flevoland naar Zwolle en Gretha opgesloten blijven. De volgende zitting is 3 april.