Stemwijzer: Sylvana Simons scoort het slechtst

De lancering van de Stemwijzer, zojuist in Nieuwspoort, was drukbezocht. Bijna alle lijsttrekkers waren van de partij. PVV-leider Geert Wilders was de grote afwezige.

Premier Mark Rutte (VVD) was anders dan vorige keer wel van de partij. Rutte bracht zichzelf in 2006 in grote verlegenheid toen de Stemwijzer aangaf dat hij het het meest eens was met D66. Later bleek dat er een technische fout was opgetreden.

De Stemwijzer werd in 2012 4,6 miljoen keer ingevuld. De tool is gemaakt door ProDemos en is vanaf 13 uur voor iedereen beschikbaar via stemwijzer.nl