Sterkste stijging van huizenprijzen sinds 2002

De huizenprijzen laten al een paar jaar weer een stijgende lijn zien. Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen bijna 14 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen bevindt zich inmiddels weer op het niveau van november 2005. Dat is wel nog altijd een kleine 11 procent onder het piekniveau van augustus 2008.

Dinsdag werd al gemeld dat het aantal verkochte woningen in december ruim een zesde hoger lag dan een jaar eerder. In totaal wisselden in de laatste maand van vorig jaar 25.280 huizen van eigenaar. De verkoop nam in alle provincies toe maar de uitslagen lopen wel flink uiteen. De sterkste groei deed zich voor in Gelderland, daar nam de woningverkoop met bijna een derde toe. In Noord-Holland bleef de stijging beperkt tot 2 procent.