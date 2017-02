Steunbetugingen en stroopwafels voor Bladella

Advocaten dreigen met rechtszaak over rubberkorrels in kunstgras

17 februari Het gerenommeerde Amersfoortse letselschade-kantoor SAP is van plan een proefproces over de omstreden korrels in kunstgras te voeren. Het heeft afgelopen donderdag als eerste de gemeente Amersfoort gemaand. Als die niet binnen twee weken toezegt de korrels weg te halen, stappen de advocaten naar de rechter.