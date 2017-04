'Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden'

Hebt u de universiteit om die reden verlaten?



,,Ik had een onderzoeksvoorstel ingediend dat zeer lovend werd ontvangen en dat werd ondersteund door drie professoren met klinkende namen. Ik wilde uitzoeken hoe immigratie en de verzorgingsstaat zich tot elkaar verhouden Toch werd het afgewezen. Toen werd ik me bewust: shit, daar zitten dus allemaal ‘gatekeepers”, mensen die proberen om dit tegen te houden. Ik dacht: bekijk het, hier heb ik geen zin in.”



Door op te geven draagt u bij aan de ideologische eenvormigheid van de universiteit.



,,Het is een vorm van zelfuitsluiting, inderdaad. Maar het is geen leven. Veel studenten voelen zich ook niet meer thuis op de universiteit. Er is daar zoveel verbaal geweld tegen andersdenkenden. Vooral tegen christenen en mensen die bijvoorbeeld kritisch zijn op de EU en, zoals ik, zichzelf beschouwen als vaderlandslievend. En je moet tegenwoordig wel een plaat voor je kop hebben om antropologie te studeren. Ik had het met sommige docenten ook echt aan de stok. Ik kom uit een arbeidersmilieu en heb de neiging de dingen wat direct te zeggen.”



U bent nu terug in het debat met een waarschuwing: de Nederlandse verzorgingsstaat overleeft een nieuwe immigratiegolf niet.



,,Wat op dit moment in de islamitische wereld en Afrika beneden de Sahara gebeurt is een demografische explosie die zijn weerga niet kent. Elke vijfentwintig jaar verdubbelt de bevolking van sub-Sahara Afrika ongeveer. Ga dat maar eens uitrekenen: 1 miljard nu, 2 miljard rond 2040, 4 miljard over dik vijftig jaar. Ze groeien er tegen hun natuurlijke grenzen aan. Dat betekent: hongersnood en meer burgeroorlogen, dus maak die Giro555-actie maar doorlopend. Tientallen miljoenen Afrikanen willen naar Europa komen.



Als je die mensen allemaal toelaat, zoals D66 en GroenLinks willen - die geen bovengrens stellen aan het aantal vluchtelingen -, dan stort de verzorgingsstaat in. En dat kan in korte tijd gebeuren. We zien het aantal asielzoekers dat in de bijstand terecht komt nu al snel stijgen. Het aantal bijstandsgerechtigde autochtonen en niet-westerse immigranten is extreem uit verhouding. Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse."