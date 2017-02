Stormschade onder de 10 miljoen euro

'Vertel, brak er ook iets bij u?'

9:02 Het was een pijnlijke ontdekking voor bestsellerauteur Joris Luyendijk. Hij is voor een flink deel zijn geloof in de gevestigde politieke partijen kwijt. Onder de noemer Kunnen we praten wil hij ervaringen delen en met anderen daarover in gesprek gaan. Bent u ook het vertrouwen kwijtgeraakt in de politieke leiders? Wanneer brak het bij u, wat was dat moment?