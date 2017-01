Strand Texel overspoeld met duizenden plastic colawikkels

Update Politieagent in nek gestoken op Rembrandtplein

11:33 In de nacht van zaterdag op zondag is rond 00.30 uur een agent gestoken op het Rembrandtplein. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat precies de aanleiding was van het incident. Uit eerste getuigenverklaringen blijkt uit niets dat er voorafgaand aan het steekincident contact is geweest tussen de verdachte en de agent.