Volgens wetenschappers en andere betrokkenen zijn de regels niet streng genoeg. ,,Er komen elke dag honderden nieuwe chemische stoffen bij, in steeds hoger tempo. Maar de regelgeving is er niet op toegerust,’’ zegt milieuhoogleraar Annemarie van Wezel. ,,Voor andere sectoren gelden veel strengere regels dan voor de chemische sector.’’

Strengere regels

Volgens hoogleraar toxicologie Martin van den Berg houdt de sterke lobby van de chemische industrie strengere regels tegen. Bedrijven werken daardoor met allerlei stoffen waarvan de effecten onduidelijk zijn, zegt hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer. ,,Pas als iemand alarm slaat, gaan we kijken wat zo’n stof met onze gezondheid doet. De hele zaak rond Dupont en Chemours is een wake up call.’’

De provincie Zuid-Holland besloot gisteren dat chemiebedrijf Chemours veel minder van de stof GenX mag gaan lozen, nu duidelijk wordt dat die stof mogelijk ernstige gevolgen voor de volksgezondheid heeft. De stof is de afgelopen jaren volop geloosd en zit inmiddels al in het drinkwater.

Milieu

De zaak staat niet op zichzelf, zegt Van den Berg. ,,GenX is absoluut geen incident, er worden veel meer stoffen in het milieu geloosd die afwijkingen kunnen veroorzaken. Maar er wordt te weinig onderzoek naar gedaan. We lopen als wetenschappers achter de feiten aan.’’

De landelijke vereniging van chemische bedrijven (VNCI) vindt dat de huidige regels al streng zijn, zegt directeur Colette Alma. ,,Het is absoluut niet zo dat chemische bedrijven maar wat doen. Maar we begrijpen de zorgen van omwonenden, en willen de onrust graag wegnemen. Daarom bepleiten we een onafhankelijke analyse van alle meetgegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater.’’

GenX