Strijd met liefdesbrieven over varkens in Boer Zoekt Vrouw

In de eerste uitzending van Boer Zoekt Vrouw (KRO-NCRV) vertelde boer David hoe hij van een oude vervallen boerderij in Roemenië met een beetje inzet weer een varkenshouderij wil maken voor 2500 varkens. Volgens Varkens in Nood onderschat boer David wat er nodig is om een moderne varkensstal te bouwen, waar dierenwelzijn hoog in het vaandel staat. De belangenorganisatie stelde een eigen liefdesbrief op aan David, die belangstellenden konden downloaden. Dat werd bijna vierduizend keer gedaan.



Liefde en leed

De boodschap die volgens Varkens in Nood naar boer David moet gaan is dat 'liefde en leed niet samengaan'. Om zijn plannen te realiseren heeft boer David een oud staatsbedrijf opgekocht. De dierenorganisatie vreest dat de varkens het zwaar krijgen, ook al omdat mensen zich in Roemenië nauwelijks aan 'dure' welzijnsregels hoeven te houden.



De brief van Varkens in Nood begint met een ware liefdesverklaring aan David ('Was danig onder de indruk van je! 'Met je mooie lach!'), maar de toon gaat al snel over in waarschuwende woorden en zorg over het welzijn van de varkens. De actiegroep laat 'Lieve David' weten dat een varken echt wel meer nodig heeft dan 'een dak boven zijn hoofd'.



Varkenshouderij

In een reactie komen LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) nu eveneens in een liefdesbrief op voor boer David. Het schrijven is gericht aan directeur Hans Baaij van Varkens in Nood ('Lieve Hans!). Varkenshouders kunnen op ludieke wijze hun steun uitspreken door de brief te ondertekenen en weer door te sturen aan Varkens in Nood.



Volgens de beide organisaties is de Nederlandse varkenshouderij 'koploper op het gebied van innovaties, dierenwelzijn en milieu'. Ze stellen dan ook dat David zijn kennis en ondernemersschap mee zal nemen naar Roemenië. De Roemenen kunnen dan leren 'van onze varkenshouders', waardoor het dierenwelzijn juist een impuls krijgt.



Na de liefdesverklaring volgt een lofzang op de varkenshouderij en vervolgens scherpe kritiek. 'Hans, een varken heeft méér nodig dan een knuffel uit de grachtengordel'. In de brief krijgt de directeur van Varkens in Nood nog een advies mee. 'Laat David intussen zijn passie uitvoeren in Roemenië. Hopelijk snel met een lieve boerin aan zijn zijde. Realiseer je Hans, dat liefde voor mens én dier samen gaan!'