Strijd om zetels tussen Rutte en Wilders: VVD loopt in op PVV

Drie mannen vast na aanrijden ver­keers­re­ge­laar

7:27 Een verkeersregelaar is vanavond even voor half zeven aangereden op de Oostlaan in Pijnacker. Na het incident reed de auto door. Maar omdat het kenteken genoteerd was, wist de politie snel de eigenaar van de bolide te benaderen. Hij en twee inzittenden meldden zich daarna op het bureau. Het trio is aangehouden.