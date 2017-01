Striptekenaar Jan Kruis (83) overleden

Sterkste stijging van huizenprijzen sinds 2002

8:45 De huizenprijzen zijn vorige maand het sterkst toegenomen sinds mei 2002. Koopwoningen waren in december 6,7 procent duurder dan in dezelfde maand in 2015, meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vandaag. In heel vorig jaar zijn de prijzen door de bank genomen zo'n 5 procent omhoog gegaan.