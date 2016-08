Strooiwagens worden nu al winterklaar gemaakt

De hoeveelheid strooizout is al op peil. In juli is de voorraad met 50 miljoen kilo aangevuld tot 200 miljoen kilo. De totale voorraad is gelijk aan die van vorig jaar, toen de wagens 104 miljoen kilo verbruikten.



Voor Rijkswaterstaat loopt het gladheidseizoen van 1 oktober tot 1 mei. De dienst heeft ruim 540 strooiwagens en 350 sneeuwploegen tot zijn beschikking. Daarnaast zijn er twee Firestorms, die gelden als het neusje van de zalm. De Firestorms worden ingezet waar de ijslaag zo dik is dat gewone strooiwagens niets meer kunnen uitrichten. Ze spuiten onder hoge druk een speciale zoutoplossing van 60 à 70 graden op de ijsplaten, die daardoor meteen smelten.



Ook beschikt Rijkswaterstaat over een zogeheten filesproeier. Die spuit vanaf de vluchtstrook een zoutoplossing onder de in de winterfile staande auto's door. Het verkeer kan daardoor weer gaan rijden.



Rijkswaterstaat begon vorig jaar ook al rond deze tijd met het winterklaar maken van de strooiwagens en sneeuwschuivers. Toen werden er 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers getest.