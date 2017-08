Studenten boos om actie Booking.com

Werkloosheid twee­de-ge­ne­ra­tie-al­loch­to­nen hoger dan bij eerste generatie

3:04 De werkloosheid bij mensen met een niet-westerse achtergrond is in 2016 verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de werkloosheid in die groep vorig jaar uit op 13,2 procent, tegen 16,5 procent in 2014.