Studenten gaan massaal naar Nederlandse summer schools

Zonnepark zo groot als provincie Utrecht kan Nederland voorzien van stroom

17 juli Bijna de oppervlakte van de provincie Utrecht of meer dan de helft van Limburg. 35 bij 35 kilometer: dat is de ruimte die nodig is voor een zonnepark om Nederland te voorzien van de hoeveelheid stroom die nu wordt gebruikt, zegt hoogleraar zonne-energie Wim Sinke.