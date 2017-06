Studenten ontwikkelen 'Tinder voor gamers'

Deze week presenteerden de studenten communicatie en multimediadesign op Avans Hogeschool in Breda hun datingapp MIAI, wat Japans is voor koppelaarster. Het uiterlijk van de app en het taalgebruik zijn volledig afgestemd op gamers. Zo zeg je niet ja of nee tegen een persoon, maar connect of refresh. Ook is de sociale interactie vergemakkelijkt door de inzet van gespreksonderwerpen. Gebruikers kunnen via opdrachten tokens verdienen waarmee ze een vraag kunnen kopen om een stilgevallen chatgesprek weer op gang te brengen.