Studentengluurder voor hof na beroep tegen celstraf van zes jaar

De Nijmegenaar duwde vrouwen een pistool in de rug en dwong hen tegen een boom of muur te gaan staan, vaak wanneer ze thuis kwamen van een avondje uit. Dan moesten ze hun onderbroek uittrekken, zodat hij ze al scheldend kon betasten. Dit gebeurde allemaal in de periode van 2012 tot en met 2014. In dat jaar werd hij betrapt en opgepakt.