'Stuitend hoe Heleen van Royen haar demente moeder te kijk zet'

‘Dit verhaal moet verteld worden’ (Magazine 21-1). In het interview met Heleen van Royen over haar demente moeder, mis ik de allerbelangrijkste vraag: wat zou haar moeder ervan vinden dat ze letterlijk zo te kijk wordt gezet als demente vrouw? Het wordt door Van Royen weliswaar als ‘respectvol, waardig en empathisch’ verdedigd, maar het hele verhaal draait uitsluitend om haarzelf. Stuitend. Dankzij Van Royens zogenaamde openhartigheid, waar zij als beroeps-exhibitioniste het patent op heeft, ‘mogen we binnenkort allemaal in een volle bioscoopzaal naar haar moeder gaan kijken.’ Jammer dat u haar zo klakkeloos door laat kletsen, zonder éen kritische vraag over haar moeder, de demente vrouw die zichzelf niet kan verdedigen, laat staan beseffen hoe ze door haar dochter tentoon wordt gesteld.

Waar ik benieuwd naar ben bij dit soort projecten is hoe de moeders in kwestie zelf zouden denken over deze blootstelling aan het grote publiek. Wat weet/wist de moeder van Hugo Borst over het hele plan om columns over haar te schrijven? Enige tijd geleden stond in de krant een prachtige foto van zijn moeder met zussen. Waarom het niet laten bij mooie foto’s? Maar nee, ook een foto van een verdrietig lijkende oude mevrouw, half aangekleed op bed. Laat het toch bij het moois. Iedereen is heus bekend met het monster dat ‘onzelfstandig en/of dement oud zijn’ heet. Ik weet dat mijn moeder zaliger het vreselijk gevonden zou hebben om zo getoond te worden. Als het ouderen in erbarmelijke omstandigheden betreft in bijvoorbeeld Oost-Europa, dient het tonen een doel. Over de film van Heleen van Royen: Ik vraag me af of veel mensen het zich kunnen permitteren een huisje neer te zetten voor moeder en voor een kleinschalig, particulier tehuis te kiezen.