Supporters Vitesse en Heerenveen betalen veel voor biertje in stadion

Bij Vitesse kost 0,25 l bier 2,75 en een halve liter 4,25. Bij Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion is dat 2,20 voor 0,25 l en 4,40 euro voor een halve liter. De supporters van de Eagles betalen een stuk minder voor een goudgele rakker: 2 euro voor een plastic beker bier van 0,25 liter en 4 euro voor een halve liter. Ook bij NEC en Heracles kan je relatief goedkoop een biertje kopen. De subtop van de bierranglijst bestaat uit Roda JC, FC Twente, Feyenoord en Excelsior en Willem II. Omdat ADO Den Haag een paar cent goedkoper is dan AZ, staat de Haagse club nog net in het linkerrijtje en voert de club uit Alkmaar het rechterrijtje aan.

Degradatiezone

In de stand die de makers van Kortingscode verspreiden staat FC Utrecht op plaats 16. Sportief vertaald: een plek in de degradatiezone. Maar dat had net zo goed de 12e positie kunnen zijn, want bij nummer 12 FC Groningen, PEC Zwolle (13), PSV (14) en Sparta (15) is het bier even duur.