Surinaamse slavenregisters worden openbaar gemaakt

In de slavenregisters staan naar schatting zo'n 80.000 mensen geregistreerd die tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname in slavernij leefden. Slaveneigenaren moesten de mensen die in hun bezit waren registreren. Het ging om gegevens zoals geboortedatum, de naam van de moeder, vrijlating of verkoop, melaatsheid en andere informatie die belangrijk was voor de waarde van mensen in slavernij.