Sylvana doet definitief mee aan verkiezingen

Ex-militair moet 12 jaar de cel in voor ombrengen echtgenote

10:49 Ex-militair Robert B., die vorig jaar in Kaatsheuvel zijn vrouw Dollie Hanssen om het leven bracht, is veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar geëist. De militaire rechtbank in Arnhem acht bewezen dat er sprake was van doodslag.