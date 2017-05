Syrische Mrwan haalde topscore, met dank aan de Donald Duck

Cito-toetsHij is nog maar 3,5 jaar in Nederland, maar de Syrische Mrwan (spreek uit ‘Marwan’) scoorde 550 punten op de Citotoets. Hoger kan niet. De topprestatie maakt het voor de 12-jarige jongen mogelijk om zijn droom uit te laten komen. Hij wil naar het gymnasium en arts worden.

,,Ik wil geneeskunde studeren”, zegt Mrwan. ,,Ik wil arts worden, omdat ik het leuk vind om mensen te helpen. Het maakt me niet zo veel uit waar, als ik maar genoeg mensen help.” Toen Mrwan in groep 6 van zijn juf hoorde dat hij naar het gymnasium zou moeten om geneeskunde te studeren, wist hij wat hem te doen stond. ,,Ik wil naar het Gymnasium Haganum. Dat is een goede school.”

Het motiveerde hem om in korte tijd de Nederlandse taal te leren. Hij sprak geen woord Nederlands toen hij in november 2013 met zijn moeder en twee jongere broertjes naar Den Haag kwam om zich herenigen met zijn vader die naar Nederland was gevlucht. Hij kreeg een plek in groep 4 van de basisschool De Spiegel. ,,Mijn vader had geregeld dat we naar een goede, christelijke school gingen.”

Zijn leeftijdsgenoten zaten in groep 5 en al snel bleek dat Mrwan daar ook thuishoorde. ,,Ik sprak goed Engels. Daardoor kon ik communiceren met leerlingen en de leerkracht”, zegt hij in onberispelijk Nederlands.

Donald Duck

Quote Elk woord dat ik niet snapte, legde ze aan me uit. Mrwan Alsamawi Dat hij het Nederlands zo goed onder de knie heeft gekregen, komt in de eerste plaats doordat Mrwan enorm gemotiveerd is en intelligent is, maar hij heeft het ook te danken aan de hulp van Bep van Vliet (68). De Haagse werd gevraagd of ze Mrwan wilde helpen met de taal en toen hij in groep 6 zat, kwam ze hem twee keer per week lesgeven. ,,Ze nam Donald Ducks mee. Elk woord dat ik niet snapte, legde ze aan me uit.” Inmiddels valt de Donald Duck elke week bij het Syrische gezin op de mat. Cadeautje van Bep en haar zus aan de familie.

Bep weet dat Mrwan zijn ambities niet van een vreemde heeft. Behalve Mrwan helpt ze ook moeder Maisaa Almohamad (35) met het leren van de taal. ,,Ze haalde in no time het staatsexamen Nederlands.” Maisaa wil het liefst weer wiskundelerares worden, zoals ze in Damascus ook was. ,,Maar dan moet ik eerst goed Nederlands spreken”, zegt de Syrische. Ze is trots op haar zoon en is blij dat haar kinderen in Nederland de kans krijgen om te studeren. ,,Ik dank Nederland daarvoor.” Met Bep is ze zo blij, dat ze een kettinkje voor haar kocht.

Volledig scherm Bep van Vliet hielp Mrwan om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. © Frank Jansen Sinds Bep hem helpt, gaat Mrwan als een speer. ,,In groep 7 zei Bep dat ik zo goed Nederlands kon, dat ik nog maar één keer per week les hoefde. Ik was daar niet blij mee, want ik wilde nog beter worden.” Om nog meer woorden te leren, ging Mrwan op het internet moeilijke Nederlandse woorden opzoeken. Als voorbereiding op de eindtoets las hij het woordenboek.

Vol

Begin dit jaar kreeg hij van school het advies havo/vwo, ,,omdat mijn toets uit groep 6 werd meegerekend, maar toen sprak ik nog geen Nederlands”, en daarmee kan hij niet naar het gymnasium. De enige manier om een hoger schooladvies te krijgen, was maximaal scoren op de eindtoets. Dat is hem nu gelukt, al kan hij niet naar het Haganum. De school zit al vol. Hij hoopt dat hij na het eerste jaar alsnog naar dat gymnasium kan overstappen.