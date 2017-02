Syrische vluchteling: Ik kom niet van een andere planeet

,,Ik kom niet van een andere planeet. Ik ben geen vreemd wezen, zonder handen, ogen, hart of gevoel. Ik ben een Arabische man, waar mensen omheen lopen, die vooral niet in het licht moet gaan staan.



Waarom ben ik hier dan? Elke dag zoek ik het antwoord op die vraag. Het is moeilijk aan te geven. Mijn hele leven is veranderd. Ik ben veranderd, net als mijn gevoelens en dromen. Het is moeilijk om duidelijk te maken wat de oorlog van mij gestolen heeft. Ik leef er nu tussenin: het heden en verleden, verlangen en missen, realiteit en droom.



Ja, ik ben een Syrische vluchteling. Wat is Syrië? Ik zal u vertellen wat Syrië voor mij is. Syrië is als de wieg van de beschaving: de eerste olijfboom, het eerste graanveld, de eerste ploeg die door een akker ging. De historische grond waarop religies gevormd zijn; de grond waarop Jezus Christus liep, waar Paulus de Doper begraven ligt. Het eerste alfabet komt ervandaan, net als de oudste muzieknoot.