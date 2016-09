T. rex Trix voor iedereen te zien in Naturalis

Naturalis is al sinds 2012 bezig om het skelet van een Tyrannosaurus rex naar Nederland te halen, en dat is nu eindelijk gelukt. Mede dankzij de hulp van Naturalis-beroemdheid Freek Vonk werd er genoeg geld opgehaald om de kosten van de opgraving en bouw van Trix, zoals het skelet liefkozend wordt genoemd, te dekken.



T. rex

Het skelet van de bekendste vleesetende dinosauriër is in 2013 in de Verenigde Staten opgegraven door Naturalis Biodiversity Center en maakt deel uit van haar collectie. Het is de eerste T. rex die buiten de VS in bezit is van een museum.



Het Leidse museum is afgelopen week dicht geweest, maar vanaf morgen is het skelet van Trix te zien in de tentoonstelling T. rex in Town. Kaarten kunnen alleen via internet besteld worden.