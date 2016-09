T. rex Trix zorgt voor uitverkocht Naturalis

Het Leidse museum Naturalis was dit weekend uitverkocht, omdat T. rex Trix voor het eerst te zien was. Zo'n 4000 bezoekers kwamen de 66 miljoen jaar oude botten bekijken. Het skelet is een van de meest complete T. rex-skeletten ter wereld en is tijdelijk te zien in Nederland, voordat het in juni 2017 op wereldtournee gaat.