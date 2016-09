Taakstraf dreigt voor Eurlings

De voormalig CDA-minister en KLM-topman heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan 'eenvoudige mishandeling'. Zwaar genoeg voor een straf, niet voor een rechtszaak, zo heeft de officier van justitie besloten. ,,Er is geen sprake van zwaar of blijvend lichamelijk letsel,'' aldus een woordvoerder van het OM.



Als Eurlings het niet eens is met de straf die de officier van justitie tijdens de besloten zitting gaat opleggen, dan kan hij zich daartegen verzetten en volgt alsnog een zitting met een rechter. Die zal wél openbaar zijn voor publiek en media. Eurlings en zijn ex-partner, die inmiddels met haar nieuwe geliefde in Londen woont, worden verder uitgenodigd voor een mediation-traject.



Als dat tot een gezamenlijke verklaring leidt, kan dat zijn eventuele straf lager doen uitvallen. De vrouw deed in december vorig jaar aangifte tegen de CDA'er, die haar na een feestje ernstig zou hebben mishandeld.



Eurlings ontkende in alle toonaarden en deed later zelf aangifte tegen de vrouw, wegens poging tot afpersing of smaad. Maar die aangifte leidt nergens toe: het OM ziet er geen bewijs voor en vervolgt de vrouw dan ook niet.