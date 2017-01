Taakstraf voor Bossche vrouw die 70.000 euro liet 'cremeren'

Ministerie geeft 'code rood' voor hoofdstad Gambia

16:30 Het reisadvies voor de Gambiaanse hoofdstad Banjul is vanmiddag verder aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu voor die stad in het Afrikaanse land een negatief reisadvies gegeven. Voor de stad geldt nu een zogenoemde code rood. Het advies is nu: ga er niet heen en als je er bent: blijf binnen.