Talpa zet overnamebod op TMG door

Ouders Youri Bicker (26) eisen heropening onderzoek naar dood

6:42 De ouders van de Bredase student Youri Bicker (26), die in 2011 dood werd gevonden in de rivier de Mark in zijn woonplaats, eisen vandaag via een zogenoemde artikel 12-procedure dat het onderzoek naar zijn overlijden wordt heropend. Ook eisen zij een kopie van het onderzoeksdossier op. Daarmee willen ze zelf onderzoek laten doen.