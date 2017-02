‘Taser leidt niet tot minder, maar méér politiegeweld’

Het stroomstootwapen dat de politie wil gaan gebruiken, gaat niet voor minder, maar méér politiegeweld zorgen. Dat zegt Amnesty International. ,,In enkele andere landen is al gebleken dat het wapen makkelijk door agenten wordt ingezet omdat ze de risico’s onderschatten,’’ zegt Emile Affolter van Amnesty.

De Politie experimenteert vanaf deze maand in Amersfoort, Zwolle en Rotterdam met de taser. Het omstreden stroomstootwapen moet vooral gebruikt worden op momenten dat de wapenstok niet meer voldoende is, maar het vuurwapen nog een te zwaar middel is om te gebruiken.

,,In de praktijk wordt het vooral gebruikt in plaats van de wapenstok,’’ zegt Affolter. ,,Een experiment is daarom volgens ons niet nodig. We weten al dat het vooral leidt tot meer geweld van de politie omdat agenten weten dat de kans dat iemand overlijdt, klein is. Maar er zijn wel degelijk gevaren voor mensen met hartritmestoornissen, of bij bepaald medicijngebruik. Wereldwijd vielen al honderden doden bij gebruik van een taser. Zeker 50 gevallen zijn rechtstreeks te herleiden naar die taser.’’

Arrestatieteams

,,Wij zijn er niet op tegen als de taser aan speciale, goed getrainde teams wordt meegegeven,’’ vervolgt Affolter. ,,Bijvoorbeeld arrestatieteams. Maar als ze de taser aan elke agent in Nederland geven, zoals ze nu gaan proberen in Amersfoort en Zwolle, weten we al wat er gaat gebeuren: meer politiegeweld.’’

Politiewoordvoerder Robbert Salome betwijfelt of dat klopt, maar benadrukt onmiddellijk dat dat natuurlijk niet de bedoeling is. ,,En ook dat zullen we nu juist gaan ontdekken. Maar we hebben al er al ervaring mee, hè. Het stroomstootwapen is al in gebruik sinds 2009 bij onze arrestatieteams. Dus zeker al honderden keren gebruikt in die acht jaar. Nul doden, nul slachtoffers met ernstig letsel en nul rechtszaken. Je krijgt een flinke opdonder, maar als de darts van de taser weer loslaten, kun je in principe zo weer verder lopen. Het enige lichte letsel dat mensen hebben opgelopen is als gevolg van vallen.’’

Geweldsinstructie

Quote Mijn punt is vooral: er zijn meer mogelijkheden om de taser in te zetten dan het vuurwapen, terwijl de taser dezelfde fatale gevolgen kan hebben Advocaat Frank van Ardenne Volgens advocaat Frank van Ardenne laat de ‘tijdelijke geweldsinstructie’ die voor de proef met de taser is opgesteld, ruimte om de taser sneller in te zetten dan het vuurwapen. ,, De geweldsinstructie van de taser zoekt op twee punten aansluiting bij de geweldsinstructie voor vuurwapens,’’ zegt Van Ardenne. ,,Maar nieuw bij de taser is punt d: ter afwending van direct dreigend gevaar voor eigen of iemand anders lijf. Die instructie biedt de agent ruimte om de taser eerder in te zetten dan het vuurwapen. Daarnaast is een taser ogenschijnlijk veel minder gevaarlijk dan een vuurwapen. Ook dat kan ervoor zorgen dat de drempel om naar de taser te grijpen voor een politieagent laag is. Terwijl een taser volgens Amnesty juist in sommige gevallen een dodelijk wapen kan zijn.’’

Van Ardenne durft niet te voorspellen of de taser vaker gaat worden gebruikt als vervanger voor het vuurwapen dan als vervanger voor de wapenstok. ,,Mijn punt is vooral: er zijn meer mogelijkheden om de taser in te zetten dan het vuurwapen, terwijl de taser dezelfde fatale gevolgen kan hebben, als ik Amnesty mag geloven en die ken ik als een organisatie die niet zomaar wat roept.’’