Taxironselaars Schiphol verzetten zich tegen verbod

Jij vindt jezelf geen ronselaar?

,,Nee, wij zijn reguliere taxichauffeurs die hun taxidiensten aanbieden. We betalen alleen geen contributie aan Schiphol. En dat mag.''



Maar jullie staan niet op de reguliere taxilaan op Schiphol. Hoe werk jij dan?

,,Wij spreken reizigers aan van wie we vermoeden dat ze een taxi nodig hebben. En als ze niet willen, zeggen we: 'fijne dag'. De taxi staat op de parkeerplaats. Die is trouwens van Schiphol en gemiddeld zijn wij daarvoor per maand ook zo'n 400 euro parkeerkosten kwijt.''



Waarom geen 800 euro contributie betalen? Dan zit je warm in je taxi voor de deur.

,,Het scheelt toch zo'n 400 euro per maand. Wij zijn zzp'ers, elke ondernemer probeert z'n kosten laag te houden.''



Hoe herkent iemand jullie als reguliere taxi?

,,Als de klant het vraagt, leg je het uit. Blauw kenteken, taxivergunning, pas, tariefkaart. En dan gaan ze mee.''



Sommige chauffeurs benaderen klanten nogal agressief.

,,Niet te ontkennen valt dat er een aantal negatieve incidenten is geweest, maar dat zijn incidenten. Dat buit Schiphol uit, want de luchthaven wil van ons af. Maar de rechter heeft in 2015 al gezegd dat wij gewoon onze diensten mogen aanbieden. Sindsdien lopen beveiligers op Schiphol met flyers rond als excuus om onze klanten af te pakken als die met ons willen praten. Dan krijg je wel eens woordenwisselingen.''



Maar hoe controleer je collega's die zich misdragen?

,,We hebben sinds kort met elkaar een stichting opgericht, de Stichting Taxi Eenheid waarin we gedragsregels afspreken. Dat gaat om ongeveer 120 chauffeurs. Daar kun je ook een klacht indienen als je onheus bent behandeld.''



Zijn jullie goedkoper dan de officiële taxi's?

,,Met ons kun je onderhandelen over de prijs. En vooraf betalen.''



Volgens gemeente Haarlemmermeer regent het klachten over jullie.

,,Ze kunnen ons niet verbieden, dus hebben ze nu bedacht dat wij een openbare orde-probleem zijn. Nou, laat maar bewijzen zien. En dan nog: pak dan alleen de rotte appels aan.''



Haarlemmermeer paste onlangs de Algemene Plaatselijke Verordening aan om de taxioverlast op Schiphol aan te pakken. Daar waar de openbare orde in het geding is, is het aanbieden van bepaalde taxidiensten nu verboden. En dus draait het overmorgen om de openbare orde. Bert van den Ham van de gemeente wil daar niet op vooruitlopen. ,,Maar geloof me, bij ons, de politie, de marechaussee én Schiphol kwamen echt te veel klachten binnen over intimidatie.''