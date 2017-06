Te weinig duikers bij obstacle run Venlo tijdens dodelijk ongeval

Gloednieuwe fietsbrug rolt uit 3D-printer

13:41 Wandelen en fietsen op een betonnen brug van acht meter die gebouwd is met een 3D-printer. Dat kan binnenkort in een dorp in de buurt van Eindhoven. Op de TU/E rolt sinds vanochtend 's werelds eerste 3D-geprinte fietsbrug uit de printer.