'Team Badr' praat dinsdag met Glory over rematch tegen Rico

Dat bevestigt Mike Passenier, de trainer van Badr Hari. De geruchten die onlangs op enkele vechtsportsites verschenen dat de rematch tussen de twee kickboksers in maart volgend jaar plaatsvindt in Amsterdam, kloppen niet, zegt Passenier.

Celstraf

,,Als er een contract komt tussen Badr en Glory, lijkt het me beter om meer voorbereidingstijd te nemen,'' zegt Passenier. ,,Maart 2018 lijkt me dus wat vroeg.'' Badr Hari zit momenteel een celstraf uit voor diverse mishandelingen. Hij traint wel tijdens zijn gevangenschap en komt begin november vrij.

Het kamp van Rico Verhoeven wil niks zeggen over een rematch tussen beide sporters. Badr en Rico stonden in december 2016 in Oberhausen tegenover elkaar. Rico won doordat Badr een armblessure opliep en moest opgeven. De anti-climax was groot, beide sporters kondigden meteen aan open te staan voor een tweede gevecht.