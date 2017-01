Tekort aan spinazie en sla kan nog weken duren

Supermarkten kampen al een hele tijd met lege groentenschappen. Met name bladgewassen als spinazie en sla zijn lastig te verkrijgen door mislukte oogsten in Zuid-Europa. Het kan nog weken duren tot de voorraden weer op volle sterkte zijn.

Marktanalist Wilco van den Berg van GroentenFruit Huis, de belangenorganisatie van de groenten- en fruitsector, legt uit dat het tekort aan verse spinazie en andere bladgewassen is veroorzaakt door flinke regenval in Spanje. ,,Rond de kerstperiode hebben volledige velden blank gestaan. Veel oogsten zijn mislukt door de waterschade", vertelt hij. ,,Daar komt de vorst nu nog eens bovenop."

Weersomstandigheden

Nederland is voor de leveringen van bladgewassen in de maanden januari en februari grotendeels afhankelijk van Zuid-Europa. Zeventig procent van de spinazie in de Nederlandse schappen komt uit Spanje. Een ander groot deel wordt geïmporteerd uit Italië, maar ook daar dreigen oogsten te mislukken door vorst en sneeuwval.

Volgens Mario Iuzzolino van groente- en fruitimporteur VerDi in Barendrecht zijn deze weersomstandigheden uitzonderlijk. ,,Het sneeuwt wel vaker in het midden en zuiden Italië en Spanje, maar een laag van dertig centimeter, dat gebeurt misschien maar eens in de tien tot vijftien jaar."

Tekst gaat verder onder de tweet.

Prijzen

De prijzen van de schaarse groenten zijn hierdoor ook behoorlijk gestegen. Iuzzolino vertelt dat ze normaal zo'n acht tot tien euro betalen voor tien kroppen ijsbergsla. Nu kost dat twintig euro. ,,Dat is toch van de gekken?"

De kans dat consumenten hier ook iets van gaan merken is minder groot. Veel supermarktketens hebben per seizoen prijsafspraken met leveranciers. De invloed van vraag en aanbod op de prijzen is het grootst op de vrije markt.

Oplossing

Hoelang het nog gaat duren voor de voorraden weer zijn aangevuld, durft marktanalist Van den Berg niet te zeggen. ,,Dat is afhankelijk van het aantal velden dat nog gered kan worden." Iuzzolino voegt daaraan toe dat hij de komende anderhalve week, tot twee weken in weinig verandering voorziet in de aanvoer vanuit Spanje. De gewassen kunnen pas in het voorjaar weer in Nederland zelf geteeld worden.