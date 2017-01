Terreurbestrijder Schoof: Criminelen helpen jihadisten

,,Onderwereld en jihadisme verweven'', zegt Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV). ,,Dat zagen we een paar jaar geleden echt nog minder. Als Syriëgangers terugkomen, dan weten ze waar ze aan spullen en diensten moeten komen.''



Daarbij kan het gaan om wapens en explosieven, maar ook om hulp, bijvoorbeeld om ongezien het land in of uit te komen. Schoof noemt een arrestatie in maart vorig jaar als tekenend voorbeeld. In Rotterdam werd toen een Franse Syriëganger opgepakt: hij zat daar bij een kennis, en had in de kelder tassen met 45 kilo munitie opgeslagen. Het ging onder meer om honderden patronen voor een kalasjnikov. De verdachte, die volgens het OM een aanslag voorbereidde, zou de munitie hebben gekocht van Antilliaanse criminelen. Schoof: ,,Ik kan me niet herinneren dat er ooit eerder in relatie tot terreur zo'n grote wapenvondst is gedaan. Een verontrustende ontwikkeling.''



Schoof verklaart de groeiende verwevenheid uit de criminele carrière van radicale moslims. Vaak zaten ze eerst in het criminele circuit. ,,Daarna kiezen ze voor een nieuwe loopbaan, gaan ze voor een heldenstatus via het jihadisme. Maar hun oude relaties blijven bestaan, en die spreken ze aan. En voor criminelen geldt: handel is handel. Zij stellen geen vragen. Dit zien we nu in diverse Nederlandse terreuronderzoeken terugkomen.''



Politie en inlichtingendiensten zijn bezig om de netwerken in kaart te brengen waarin georganiseerde misdaad en terroristen elkaar vinden. Schoof: ,,Dat maakt ons voorspellend vermogen groter.''