Tharukshan lachte door zijn pijn heen

Thuis bij zijn familie in de Heerlense wijk Meezenbroek. Daar was Tharukshan Selvam het liefst. Wat muziek luisteren, een goed gesprek voeren of gezellig kaarten. Het zijn de hobby's van de 15-jarige in Sri Lanka geboren jongen, die sinds zes jaar in Nederland woonde. Ook op de avond van zijn zelfgekozen dood werd er in huize Selvam nog een kaartje gelegd. ,,Ik heb niets aan hem gemerkt. Sterker nog, hij was zelfs vrolijk", vertelt Mayruam Sellathurai, de vriend van Tharukshans zus. Een paar uur later trof de familie hem levenloos aan in zijn slaapkamer.



Tharukshan was de jongste van vier kinderen. Het Tamil-gezin kwam na aankomst in Nederland terecht in Meezenbroek. De familie ontvluchtte Sri Lanka vanwege de strijd die op dat moment woedde, maar ook vanwege een beter toekomstperspectief voor de kinderen in Nederland, vertelt Sellathurai openhartig. ,,Tharukshan was heel zorgzaam. Hij draaide met veel plezier mee in het huishouden. Af en toe kookte hij of hielp hij met andere klusjes in huis. Hij was niet het type om buiten te gaan rondhangen. Soms kwamen er jongeren aan de deur om te vragen of hij ook mee kwam naar buiten, maar dat deed hij meestal niet. Hij was gewoon liever thuis."



Lieve jongen

Dat hij geliefd was bij jongeren in de buurt, bevestigt de 13-jarige Santana. Zij zat vier jaar lang met hem in dezelfde klas op basisschool Theo Thijssen in Heerlen. ,,In groep 4 kwam hij bij ons. Hij was een heel lieve jongen, heel vriendelijk, lachte altijd, was beleefd. Hij haalde altijd goede punten, was gemotiveerd. Hij was geen stille jongen, was met bijna iedereen bevriend omdat hij zo aardig was. Je accepteerde hem gewoon. Op de basisschool werd hij niet gepest. Wat nu is gebeurd, hadden we niet verwacht. Ik zag hem nog eens in de week, twee weken. We hebben nooit gemerkt dat er iets niet goed ging. Hij lachte door alles heen. We zijn heel erg geschrokken."



Dinsdagavond was er een reünie van de oude basisschoolklas. ,,Bijna iedereen was er. Op het eind hebben we een wensballon opgelaten. Iedereen kon er zijn boodschap op kwijt. 'Lieve Tharukshan, je zult een speciaal plekje in mijn hart houden, ik zal je nooit vergeten. Rust zacht', heb ik er op geschreven. Bij het oplaten van de wensballon kwamen de tranen bij ons los."



Tharukshan deed niet aan sport, vertelt zijn zwager. Dat was niets voor hem. De tiener, die in het tweede jaar van het vmbo van het Heerlense Grotiuscollege zat, was veel met muziek bezig. ,,Popmuziek, net zoals leeftijdsgenoten. Hij vond het geweldig om te zingen. Zijn stille droom was om beroemd te worden via YouTube, maar meer dan een droom is het helaas niet geworden", verzucht Sella- thurai, die namens de familie de toegestroomde pers te woord staat. Wrang is dat Tharukshan na zijn dood wél het middelpunt van het landelijk nieuws werd.



Begin december werd voor de familie voor het eerst zichtbaar dat het niet goed met hem ging. Toen deed hij zijn eerste zelfmoordpoging. ,,We hadden het idee dat hij zich had herpakt. Hij was de laatste tijd weer vrolijk. Wat opviel is dat hij de laatste twee vrijdagen niet meer mee ging naar de Hindoeïstische tempel in Heerlen. Normaal ging hij meestal mee. Maar als 15-jarige was hij vrij om te kiezen of hij wel of niet mee zou gaan bidden."