Thialfschutter was jarenlang lid van een schietclub

Tegen de man is inmiddels een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. De politie vindt het nog te vroeg om een signalement uit te geven. ,,Voordat we zo’n zwaar middel inzetten, willen we eerst onze andere sporen volgen”, zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen tegen de Leeuwarder Courant. Voordat de persoonsgegevens van een verdachte worden vrijgegeven, moet het Openbaar Ministerie (OM) akkoord gaan.