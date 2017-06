Tien uitgereisde Nederlandse jihadisten 'voor de rechter'

Justitie vindt ook dat het de plicht heeft de mogelijke misdaden van de Nederlanders te vervolgen, ook al zijn ze niet in Nederland gepleegd. Zo staat in het politiedossier van een van de verdachten, de Arnhemse rapper Marouane B., dat hij tegen een vriend zou hebben gezegd dat hij iemand heeft onthoofd.



De verdachten komen uit heel Nederland. Sommigen kennen elkaar, anderen niet. Het OM wees de tien onder meer via sociale media op hun rechtszaak. Ze stuurde berichten via Whatsapp, Instagram en Twitter én plaatste een advertentie op Facebook, specifiek gericht op mannen tussen de 18 en 30 jaar oud in de omgeving van de Iraakse stad Mosul. Die stad was toen nog grotendeels in handen van IS.