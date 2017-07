Tienduizenden wachtwoorden in handen criminelen

Persoon doodgestoken in metro in Am­ster­dam-Zuid­oost

27 juli In een metro in Amsterdam-Zuidoost is vanavond rond 18.00 uur een 38-jarige man doodgestoken. De steekpartij had plaats ter hoogte van halte Venserpolder bij de Dalsteindreef. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.