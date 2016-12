Tientallen demonstranten Den Haag krijgen 400 euro schadevergoeding

Interview Nina: Iemand anders had Idols moeten winnen

14:27 Idols-winnares Nina den Hartog (19) vindt dat iemand anders de RTL-talentenjacht had moeten winnen. Ze is in haar hart niet echt gemotiveerd om hits te scoren en ziet muziek op termijn vooral als bijbaan, zegt ze tegen deze site. ,,Ik denk dat andere mensen er meer uit hadden kunnen halen en er gelukkiger van zouden zijn geworden.''