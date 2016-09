Tientallen eerstejaars ziek bij introductie in Nijmegen

De GGD heeft een gespecialiseerd arts naar het introductieterrein gestuurd om de patiënten te onderzoeken, aldus een woordvoerster.



De eerstejaars zouden de nacht doorgebracht hebben in tenten op een sportpark in Nijmegen. De studenten verbleven al de hele week op het sportpark. Vanochtend werden ze ziek.



Feest

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerster van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) had gisteravond al een aantal studenten last van misselijkheid, buikpijn en overgeven voor ze naar een feest in het centrum gingen. Later kregen meer studenten klachten.



Een jongen is onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De woordvoerster van de HAN zegt dat er geen sprake is van drank- of drugsmisbruik door de studenten.



Wat dan wel de oorzaak is van de klachten, wordt onderzocht. De GGD neemt monsters af bij de zieken en stuurt die op naar een laboratorium. Het gebied is inmiddels grotendeels verlaten. In totaal sliepen er 350 studenten op het terrein.



Voetbalkantine

Volgens Peter Eissing, voorzitter van SV Hatert, hebben de studenten met zijn allen gegeten bij de voetbalvereniging. ,,Onze medewerkers hebben ook van die maaltijd gegeten, maar zij hebben nergens last van. Misschien hebben in het centrum iets gegeten", aldus de voorzitter tegen N1.