Tientallen jongeren in psychiatrische klinieken na gelekte naaktfoto's

Jeugdkliniek Yes We Can Clinics zegt tegen het onderzoeksteam van het nieuwsprogramma dat 25 procent van de meisjes die ze behandelen klachten vertonen die kunnen worden herleid naar de gevolgen van uit de hand gelopen gevallen van 'sexting', het privé delen van erotische foto's of filmpjes via bijvoorbeeld mobiele telefoons of sociale media.



Iva Bicanic, van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld, zegt dat dit komt omdat de impact van een uitgelekte foto te vergelijken is met een trauma. ,,Deze jongeren ontwikkelen PTSS-achtige klachten. Ze zijn in permanente staat van alertheid en hebben herbelevingen. Hun hele leven wordt erdoor beheerst." Jongeren kunnen als gevolg van uitgelekte foto's die door hun school circuleren in sociaal isolement terechtkomen en depressief worden.