Tilburgse koks vinden parel in oester

Bij het openen van een oester in de keuken van het Tilburgse restaurant Monarh is een parel gevonden. Nog een aardig exemplaar ook: van 7 millimeter. ,,Een kans van één op de vijftigduizend", zegt Danny Kovacevic van Monarh.

De parel werd tijdens een groepsles in de keuken in een wilde oester - uit de zee dus - aangetroffen. De koks keken er vreemd van op. Wat ze ermee gaan doen weet Kovacevic nog niet: ,,Het is vooral leuk, misschien krijgt 'ie ergens een plaatsje in het restaurant."

Hoe zeldzaam de vondst is, is moeilijk te zeggen. Om dichtbij huis te beginnen: Hans Verhoeven bestiert al 15 jaar restaurant Kok Verhoeven en heeft al meer dan 100.000 oesters geopend, maar nog nooit een parel gevonden. ,,Helaas niet, al let ik er altijd wel op."

Quote Het is vooral leuk, misschien krijgt 'ie ergens een plaatsje in het restaurant Danny Kovacevic

Bij vishandel Van Orsouw vertelt Bram van Orsouw dat het vinden van een parel 'niet zo vaak meer voorkomt'. ,,Het is een vrij zeldzaam geschenk van de natuur." Circa drie maanden geleden trof een oestermeisje van Van Orsouw een pareltje in een oester aan. ,,Maar dat was eigenlijk niet meer dan een stukje gruis."

Een parel is eigenlijk een stukje vervuiling, zegt Van Orsouw. Er komt iets in de oester, bijvoorbeeld een zandkorreltje, waar dan parelmoer omheen wordt gemaakt.

Yerseke

In het Zeeuwse Yerseke trof een visboer in 2015 21 parels aan in een oester. Grappig genoeg komen uit het dorp aan de Oosterschelde vaker pareloesters. In 1997 ontdekten werknemers van een Thais restaurant in Amsterdam 20 parels in een zak oesters. Eén oester bevatte er zelfs zes. De zak was geleverd door een mosselhandel uit het Zeeuwse dorp.

,,Zo spannend is het allemaal niet hoor", zegt Peter Goedegebure van Vishandel GB Yerseke desgevraagd. Zijn bedrijf is een groot leverancier voor de horeca in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. ,,We treffen regelmatig parels aan, maar ze zijn niks waard. Zelfs in mosselen kun je zwarte parels vinden."

Waarde

De waarde van de parel? Die hangt af van zeven factoren, de glans, vorm, kleur, grootte, perfectie en symmetrie en structuur van het parelmoer. Daarom kan een kleine parel meer waard zijn dan een grote parel. Perfecte ronde parels zijn zeldzaam. In 2014 werd een parel met een diameter van 8 millimeter door bronnen op 1.000 euro geschat.

Quote Zelfs in mosselen kun je zwarte parels vinden Peter Goedegebure

Een delegatie van Monarh gaat naar de Tilburgse juwelier Pijnenburg om de parel te laten taxeren. Wat blijkt: het is zeker een parel, al is 'ie nog niet heel ver ontwikkeld. De materiële waarde is gering. ,,Alsof je een lotje uit de loterij wint, maar de prijs niks waard is", lacht Kovacevic.