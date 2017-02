Tilburgse promovendi geschrokken van fraudezaak tegen oud-decaan

Een Tilburgse promovendus geeft aan de zaak 'ontluisterend' te vinden.



De R. zou zich in zijn functie enkele jaren schuldig hebben gemaakt aan verduistering en valsheid in geschrifte. Hij zou meer dan een miljoen euro voor de begeleiding van promovendi laten uitbetalen aan bedrijven van familieleden. Een daarvan bleek een schoonheidssalon.



De promovendi hoeven zich echter geen zorgen te maken over hun positie. De mogelijke fraude heeft het wetenschappelijke gehalte van de promoties die hij begeleidde niet geschaad, zo liet universiteit weten. ,,Het gaat hier om de verdenking van financiële, niet van wetenschappelijke fraude", aldus de woordvoerster van Koen Becking, voorzitter van het college van bestuur van de universiteit.



Tilburg University heeft de kwaliteit van de promoties die De R. begeleidde laten bestuderen door een externe commissie. Die vindt dat er geen reden is voor nader onderzoek.