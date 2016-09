Toch flinke celstraf voor jarenlang misbruik dochters

De rechter achtte het destijds alleen bewezen dat de verdachte de drie vrouwen de prostitutie in had gebracht. Voor misbruik was niet genoeg bewijs, vond de rechter. Zowel de man als het Openbaar Ministerie gingen in beroep tegen de uitspraak.



Het gerechtshof vindt nu alsnog dat er genoeg bewijs is voor het seksueel misbruik van de dochter en pleegdochters. De man moet ook een schadevergoeding van 465.000 euro betalen aan de drie, die vanaf hun tienerjaren in een sociaal isolement werden gebracht door hun (pleeg)vader.



Prostitutie

Volgens het gerechtshof werden zij geestelijk en lichamelijk mishandeld. Zo mochten ze vanaf hun zestiende niet meer naar school.



De vrouwen moesten direct na hun achttiende verjaardag aan de slag in de prostitutie. Zij werkten in bordelen in Rotterdam en Noord-Brabant. Jarenlang werden zij gedwongen het verdiende geld, honderdduizenden euro's, af te staan aan de man van 62.



De man werd in 2012 gearresteerd op Schiphol. Hij was vanuit Suriname naar Nederland gevlogen.