Toch getuigen die De J's kidnapverhaal steunen in moordzaak Everink

Mark de J. (30) was de coach van proftennisser Robin Haase. Ook Koen Everink (miljonair geworden in de reiswereld) liep in de entourage van Haase mee, als tennisliefhebber. De J. was gokverslaafd en leende tot 70.000 euro bij Everink, die zelf ook niet vies was van een gokje. De schuld die hij opbouwde zou de oorzaak zijn geweest van een ruzie die 3 maart 2016 's avonds bij Everink thuis in Bilthoven tot een steekpartij leidde, die Everink fataal werd.



Mark de J. ontkent tot op de dag van vandaag. Volgens De J. werd hij, net nadat hij bij Everink was vertrokken na een avond voetbal kijken, ontvoerd. Die ontvoerders hielden hem kort vast en staken ondertussen Everink dood. Veel bewijs voor die theorie is er tot nu toe niet, maar bewijs dat het níet is gebeurd, ontbreekt eveneens.