Toch verkiezingsdebat RTL zonder Geert Wilders en Mark Rutte

Onder leiding van Frits Wester gaan de lijsttrekkers bij RTL4 in debat over hun opvattingen, verschillen, leiderschap en de toekomst van Nederland. RTL geeft hiermee naar eigen zeggen gehoor aan een massale roep van kijkers om meer debat op tv.

Harm Taselaar, hoofdredacteur RTL Nieuws: ,,We hebben gemerkt dat heel veel kiezers zoekende zijn en behoefte hebben aan meer informatie. Ze stellen ons actief die vraag. Ook onder de politieke partijen is er een breed gedeelde wens om prime time de degens te kruisen en kiezers te informeren over hun belangrijkste standpunten. We zien het als onze taak om aan die behoefte tegemoet te komen. Daarom hebben we besloten de verkiezingscampagne op tv met dit debat af te trappen. Ik kan zeggen dat alle vijf lijsttrekkers ondertussen hebben toegezegd."

RTL heeft gekozen voor de grootste vijf partijen in de Peilingwijzer na PVV en VVD. CDA, D66 en GroenLinks liggen daarbij op kop. De verschillen met SP en PvdA zijn in de laatste Peilingwijzer zeer gering.

Ophef

PVV-voorman Wilders was de eerste die aangaf niet mee te willen doen met het debat. Dit nadat RTL bekend had gemaakt vijf partijen mee te laten doen. Volgens Wilders was dat in tegenspraak met eerder gemaakte afspraken. Ook de hoofd woordvoering van de VVD meldde op twitter dat Rutte ‘de uitnodiging zou afslaan’.

Strategisch is dat vanuit hun oogpunt ook wel logisch: de twee willen zo min mogelijk met de kleinere partijen in de peilingen in de clinch raken. Veel liever zien ze een tweestrijd ontstaan. Toch was het afzeggen opvallend: het RTL debat was in de vorige verkiezingsstrijd een belangrijke. Emile Roemer van de SP verspeelde met een slecht optreden een voorsprong in de peilingen, terwijl PvdA-leider Diederik Samsom juist scoorde.