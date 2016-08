Toestroom Albanezen blijkt onstuitbaar

In juni vroegen volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 98 Albanezen asiel aan, in juli 154. Het aantal Serviërs steeg van 53 naar 127. In de maanden daarvoor was juist sprake van een daling als gevolg van strengere regelgeving. De hardere opstelling was juist een reactie op de plotse stijging van het aantal asielzoekers uit de Balkan eerder dit jaar. In februari kwamen er 250 Albanezen en 89 Serviërs naar Nederland.



De overheid probeert sindsdien asielzoekers uit de Balkan te ontmoedigen hierheen te komen. Servië, Albanië en Bosnië gelden als 'veilige landen'. Het kabinet beschouwt de migranten als economische vluchtelingen. Serviërs en Albanezen staan in juli in de top 4 van landen waaruit de meeste asielaanvragen komen: er kwamen alleen meer verzoeken van Eritreërs en Syriërs. Over augustus zijn nog geen cijfers beschikbaar.



Eerder behandeld

De hardere regelgeving bestaat uit het eerder behandelen van asielaanvragen uit de Balkanlanden. Ze worden doorgaans binnen een maand afgewezen. Daarnaast krijgen Albanezen in de opvang geen leefgeld meer, maar alleen eten en drinken. Ook geldt voor de meeste westelijke Balkanlanden dat afgewezen asielzoekers bij vrijwillige terugkeer nog alleen een premie van 200 euro per volwassene en 40 euro per kind meekrijgen.



Voor aanvullende premies komen ze niet meer in aanmerking. In mei werd er zelfs een speciale vlucht gecharterd om een groep van dertig afgewezen Albanezen terug te vliegen naar Tirana.