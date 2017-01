Tolvrije Westerscheldetunnel kost half miljard euro

Die vraag is actueel, omdat SP en PvdA afgelopen weekend voor het eerst in hun verkiezingsprogramma de wens opnamen de tunnel tolvrij te maken. De SP wil dat al veel langer, net als de PVV, maar voor de PvdA is het een koerswijziging. Die partij stemde vorig jaar nog twee keer tegen moties die voorstelden te onderzoeken of de tunnel tolvrij kan worden gemaakt.



In een speciale Tunnelwet is afgesproken dat de Westerscheldetunnel op zijn vroegst op 14 maart 2033 tolvrij wordt. Alleen de Tweede Kamer kan die wet veranderen, maar de provincie is eigenaar van de tunnel. Die laat weten dan een compensatie te willen zien van voor het wegvallen van de tolopbrengsten.



De tolheffing is nodig om de tunnel af te betalen. De aanleg kostte 750 miljoen euro. Daarnaast zijn er de exploitatiekosten (225 miljoen euro) en het onderhoud (300 miljoen euro). De totale kosten over dertig jaar - de tunnel opende op 14 maart 2003 - komen op 1,3 miljard euro. Een groot deel daarvan moet worden terugverdiend met de tol. Als de tunnel nu tolvrij wordt gemaakt, is nog 500 miljoen euro nodig voor de dekking van de afschrijvingslasten en beheer en onderhoudskosten van de Westerscheldetunnel zelf en van de provinciale lasten die verband houden met de Westerscheldetunnel, zoals de afschrijving en rente van aandelenkapitaal en de afschrijving, rente, beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel (die is aangelegd met meeropbrengsten uit de tol van de Westerscheldetunnel).