Topambtenaar van justitie: Houd ‘superministerie’ heel

Het is zeldzaam dat een topambtenaar zich roert tijdens de formatie, maar Riedstra sprak zich gisteren ook intern uit en pleit juist voor transparantie. Het ontmantelen van het ‘superministerie’, dat de VVD optuigde om zich als veiligheidspartij te profileren, is onderwerp van discussie omdat het te groot en onbestuurbaar zou zijn. Het aftreden van bewindslieden Ivo Opstelten, Fred Teeven en Ard van der Steur zou daarvan (uiteindelijk) het gevolg zijn geweest, vinden partijen in de Tweede Kamer. Bovendien zou de rechtstaat te vaak ondersneeuwen bij opsporing van criminelen. PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SP zijn daarom voor een splitsing, door bijvoorbeeld politie, migratie of rechtspraak onder te brengen bij een ander ministerie.

Omvang maakt niet uit

Secretaris-generaal Riedstra vindt dat de omvang van het ministerie ‘niet uitmaakt’. Het is volgens hem ‘vele malen minder efficiënt’ als bijvoorbeeld de politie weer wordt ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,, Alle onderwerpen die wij hier doen grijpen in elkaar. Hier zitten al die diensten bij elkaar aan tafel en zeggen we: jouw probleem is ook mijn probleem. Dat werkt niet zo als je twee afzonderlijke ministeries hebt.’’



Riedstra pleit er liever voor twee ministers aan te stellen. Zo kan de een oog houden voor de opsporing van criminelen en bewaakt de ander ‘privacybelangen en rechtsstatelijke beginselen’. Hij ziet dat die ‘spanning te lang is ontkend’.